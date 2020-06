Carvalhal: «Agora é abrir o champanhe, ver os programas desportivos para a malta se entreter»

Carlos Carvalhal não criticou abertamente a atuação da equipa de arbitragem após a derrota desta noite, por 2-1, frente ao Benfica porque, segundo explica, "o futebol português é isto". O técnico, que viu a sua equipa ficar reduzida a 9 jogadores, reagiu a determinada altura com ironia quando instado a comentar o jogo aos microfones da SportTV.





"Fizemos um bom jogo. Tínhamos prometido que íamos jogar cara a cara, com todos os adversários e neste caso com o Benfica. Fizemo-lo, conseguimos marcar, temos oportunidade para o segundo. Podíamos ter aumentado. Fizemos um bom jogo, a dada altura começámos a ter superioridade. Não me apetece dizer mais nada.""Não vale a pena perder tempo. A determinada altura… não vale a pena. Tudo o que disser vai ser usado contra mim.""É o típico jogo do campeonato português, fizemos o nosso trabalho, tentámos ganhar, dividimos o jogo, tivemos oportunidade. Defrontámos um adversário valoroso. Não há muito a dizer. Venham os programas desportivos, abram-se as garrafas e discuta-se isto tudo.""Os meus jogadores sabem como iniciei a palestra, preparando a equipa. Sinceramente no futebol português já nada me surpreende. Temos um objetivo claro de conseguir chegar à final four da Taça da Liga e fomos atirados para fora da competição. Temos o objetivo de alcançar a melhor pontuação de sempre e vamos tentar arduamente, se nos deixarem. Se não deixarem, olhe… Estamos a fazer tudo dentro de campo para fazer o melhor. E nada mais, não quero entrar por aí. Ainda não vi os lances. Não quero entrar por aí, não vale a pena. Agora é abrir o champanhe, ver os programas desportivos, solta o colete e vamos falar destas coisas, há matéria para falar destas coisas, para a malta se entreter. O povo gosta, o combustível do futebol português é isto. Agora abram os programas desportivos, para a malta a falar sobre estas coisas, o pessoal em casa todo contente a bater palmas, é isso que toda a gente gosta. Não vale a pena um profissional estar a perder tempo com estas análises."