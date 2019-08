Carvalhal agradece carinho em Alvalade: «Os adeptos do Sporting são diferentes»

Para lá de ter conseguido vencer diante de um grande, Carlos Carvalhal viveu uma noite especial ao voltar a visitar o reduto de uma equipa onde chegou a ser treinador. Um regresso emocionante à casa do Sporting, marcado pela forma como foi tratado pelos adeptos leoninos, algo que mereceu uma nota de elogio.





"Obviamente que é especial. Tenho um carinho pelo Sporting e até quero agradecer pela forma como me receberam, até com uma salva de palmas no final para a nossa equipa. São adeptos diferentes, mas uma coisa é a nossa emoção e a outra é o aspeto profissional. Temos de fazer tudo para ganhar", declarou o técnico do Rio Ave, à SportTV.