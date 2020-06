Carvalhal e a saída de Bruno Lage do Benfica: «Parte-se sempre pela zona mais frágil...»

Carlos Carvalhal não ficou indiferente à saída de Bruno Lage do comando técnico do Benfica. O treinador do Rio Ave lamentou, esta terça-feira, após o triunfo na receção ao Sp. Braga, a decisão do colega de profissão e amigo em deixar a equipa principal das águias, afirmando que, nestas alturas, as equipas optam sempre "pela zona mais frágil: o treinador".





"Lamento a saída de qualquer colega. O Bruno é um amigo, praticamente de casa. Parte-se sempre pela zona mais frágil: o treinador. Já era um grande técnico antes de ir para o Benfica, e lá provou ser um grande treinador. Continua a ser agora que saiu", começou por referir o técnico, em declarações no final do encontro, em Vila do Conde.