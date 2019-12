Carvalhal e as contas da Taça da Liga: «Vencer o Gil Vicente e esperar que seja suficiente»

Carlos Carvalhal acredita que o mau tempo vai dar tréguas e permitir que amanhã se realize jogo frente ao Gil Vicente, a contar para a última jornada da fase de grupos da Taça da Liga, mas não está à espera de um duelo mais fácil só porque os gilistas estão fora das contas do apuramento e normalmente mudam muitos jogadores."Está em perspetiva uma melhoria do tempo e acredito que vai jogar-se", comentou Carlos Carvalhal, ciente da posição privilegiada para tentar alcançar a final four da competição."A nossa intenção é procurar vencer o Gil Vicente e esperar que essa ideia seja suficiente para garantir o apuramento, até porque não vamos jogar com um ouvido em Portimão. Estaremos concentrados no nosso jogo perante um adversário que costuma mudar muitas unidades na Taça da Liga, mas nunca perdeu o seu cariz competitivo e a prova disso foi que só perdeu com o Portimonense no último minuto e o Sporting só conseguiu marcar de livre ao minuto 88".