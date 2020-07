Carvalhal e o penálti sobre Gelson Dala: «Árbitro teve uma interpretação diferente da nossa»

O Rio Ave sofreu, este domingo, a nona derrota do campeonato, ao perder (1-0) na visita ao reduto do Gil Vicente, em jogo a contar para a 30.ª jornada da Liga NOS, num encontro em que os vila-condenses reclamaram penálti sobre Gelson Dala no recomeço da 2.ª parte.





No final do encontro, Carlos Carvalhal comentou a decisão de Iancu Vasilica, que primeiramente assinalou penálti sobre o avançado vila-condense, mas que de seguida, após revisão do lance, voltou atrás na decisão."Estratégia do Gil Vicente? Não surpreendeu. Se eu pedi mais minutos de compensação? Um treinador não pede nada. Esqueçam isso", começou por referir o treinador dos vila-condenses."Até agora nunca tivemos uma temperatura acima de 23 graus nos jogos em Vila do Conde. A temperatura é altíssima para as duas equipas e é mau jogar assim. Não estamos adaptados a esta situação, mas isso não é desculpa absolutamente nenhuma.""O Gil Vicente fez pela vida. Ao intervalo merecia estar a vencer, devido a alguma dificuldade no nosso enquadramento com bola. Viemos insatisfeitos para a segunda parte e operámos mudanças. Colocámos o Bruno [Moreira] como ponta de lança, com o [Gelson] Dala e o Mehdi [Taremi] no apoio e dois alas abertos. Atirámo-nos ao jogo a atuar com três defesas e a nossa intenção clara era vencer o jogo.""O lance da grande penalidade é discutível, mas as interpretações são diferentes entre uns e outros. O árbitro teve uma interpretação diferente da nossa e temos de respeitar. Não tenho mais a dizer, até porque não houve mais jogo", concluiu.