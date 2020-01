Carvalhal: «Não há treinador nem jogador que esteja agarrado como uma pedra aos clubes»

Momentos após conduzir o Rio Ave à 7.ª vitória na Liga NOS, na sequência do triunfo por 2-0 na receção ao Boavista, Carlos Carvalhal confirmou ter recebido propostas para abandonar o comando técnico dos vila-condenses.





"Eu tenho sido claro. Tenho um compromisso com o Rio Ave desde que vim para cá e sempre disse que se aparecesse algo que endossava essas mesmas pessoas para o presidente. Teriam que se entender com ele. Esta situação do Brasil foi real e já existiram outras. A nossa vida hoje em dia, feliz ou infelizmente, é assim", revelou."Não há treinador e jogador que esteja agarrado como uma pedra aos clubes. O que sempre disse é que nunca me desfoquei do trabalho. Se eventualmente houver alguém a falar comigo, endosso para o senhor António Silva Campos. Se houver entendimento, muito bem, se não continuo de corpo e alma", concluiu.