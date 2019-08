Carvalhal recusa perfeição

Carlos Carvalhal admitiu que "era difícil pedir uma estreia melhor", mas também referiu que nem tudo foi perfeito e vincou a necessidade de dotar o plantel com mais um central.

"Da mesma forma que nem tudo está mal quando se perde, também não está tudo bem quando se ganha, mesmo por estes números", sustentou o treinador do Rio Ave, para logo de seguida fazer a defesa de uma estratégia sustentada na da época passada e sem direito a reforços no onze inicial. "Ainda temos gente em processo de pré-época, como acontece com o Mehdi e o Mané, pelo que o importante é manter o equilíbrio, mas os jogadores vão testemunhar ao longo da época que a nossa proposta de jogo é diferente", comentou o treinador, sem fazer segredo da necessidade de "contratar mais um jogador para o eixo da defesa porque o plantel conta apenas com três alternativas".

Alerta amarelo

Pedro Miguel, técnico da UD Oliveirense, não teve problemas em admitir as diferenças de rendimento e a necessidade de uma resposta em tempo útil. "Espero que o resultado não pese no estado anímico, mas certamente que estamos todos em alerta e queremos deixar outra imagem no próximo jogo", concluiu.