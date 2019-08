Carvalhal: «Ganhámos bem: tivemos mais posse e fomos sempre uma equipa muito perigosa»

Naturalmente satisfeito pelo triunfo do Rio Ave em casa do Sporting , Carlos Carvalhal deixou rasgados elogios aos seus pupilos, considerando que a vitória foi totalmente merecida pela forma como atuaram em Alvalade.

"Ganhámos bem. Tivemos mais posse e fomos sempre uma equipa muito perigosa. Tínhamos a intenção de controlar o jogo com posse, perante um Sporting que é uma grande equipa. Sabíamos que eram perigosos, mas fizemos tudo para anular o jogo entrelinhas do Vietto e do Bruno Fernandes. Como? Encostámos a linha defensiva, apertámos o espaço e mantivemos uma pressão muito bem feita nos defesas centrais contrários nos primeiros 20 a 25 minutos. Não os deixámos controlar a partida a partir dali. Tentámos fazer isso, mas há um momento que temos um desfasamento, porque os nossos avançados começam a ficar desgastados. O Sporting descobrir espaços e a bola entrou por aí. Descemos um pouco, o Sporting entrou mais e teve situações que nos puseram em dificuldades. Retificámos com uma aperto das linhas, acrescentámos no domínio da bola, sempre com objetividade nas mudanças de flanco e na colocação da bola nas costas da defesa. Queríamos ganhar, foi isso que prometemos. Tenho um grupo com uma alma muito grande. Já liderei muitos grupos, mas há coisas que não se compram nem se treinam: as ligações, a alma... Senti que os jogadores estão empenhadíssimos nisto. Têm sido irrepreensíveis e o triunfo é todos eles", considerou o técnico, em declarações à SportTV.



Depois de vencer em Alvalade, Carvalhal não quis prometer o apuramento europeu, considerando que é muito complicado consegui-lo perante o cenário atual: "Se fosse há seis anos, éramos candidatos. Agora há quatro lugares para Portugal, um quinto pela Taça... Tendo em conta o histórico, que dificilmente será quebrado nos próximos anos, até pela lógica da diferença pontual, os quatro lugares estão entregues. Sobra o lugar da Taça... Para falar da Europa temos de perceber o contexto. Quando tivermos mais equipas, aí será mais tangível. Agora o que queremos é jogar com qualidade, vencer os jogos todos e tentar animar o campeonato. Sentimos que deixamos os adeptos satisfeitos. Marcámos 14 golos em quatro jogos, é um número de assinalar e não temos intenção de deixar de fazer um bom espectáculo", disse o treinador à Sport TV.