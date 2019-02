Cinco trunfos na manga

O Rio Ave aproveitou a janela do mercado de inverno para garantir a contratação de cinco reforços cuja disponibilidade poderá merecer especial atenção do treinador Daniel Ramos na deslocação a Portimão.Mão-cheia de trunfos ainda sem expressão, uma vez que apenas o central Rúben Semedo integrou as opções da jornada passada, mas acabou por não sair do banco de suplentes no empate frente ao Tondela.Para além do defesa, as outras caras novas que podem estrear-se no Algarve são o central Messias, o médio Filipe Augusto, o extremo Carlos e o avançado Ahmed Said.Ainda no que diz respeito à deslocação a Portimão, de referir que os extremos Gabrielzinho e Fábio Coentrão já integraram os trabalhos de ontem, mas devido ao tempo de paragem a que estiveram sujeitos, ainda não devem integrar os eleitos.