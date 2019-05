Coentrão e Galeno regressam à convocatória para duelo com Moreirense

O defesa Fábio Coentrão e o avançado Galeno regressaram esta quinta-feira à convocatória do Rio Ave para o jogo de sexta-feira frente ao Moreirense, da 32.ª jornada da Liga NOS.O internacional português volta às opções de Daniel Ramos depois de cumprir dois jogos de suspensão, enquanto Galeno reentra no leque dos eleitos do técnico Daniel Ramos depois de ter falhado o último jogo, frente ao FC Porto, por estar em Vila do Conde por empréstimo dos dragões.Em sentido inverso, o médio Jambor, que na partida frente aos azuis e brancos, no empate por 2-2, foi expulso, tem de cumprir um jogo de castigo, ficando afastado desta deslocação a Moreira de Cónegos.Também de fora das opções do técnico Daniel Ramos ficam os lesionados Diego Lopes, Leandrinho e Nélson Monte.O Rio Ave, oitavo classificado com 39 pontos, joga esta sexta-feira ao estádio do Moreirense, quinto com 49, numa partida agendada para as 20:30, que terá arbitragem de João Malheiro Pinto, da Associação de Futebol de Lisboa.: Leo Jardim e Paulo Vítor.: Matheus Reis, Rúben Semedo, Borevkovic, Júnio Rocha, Fábio Coentrão, Afonso Figueiredo e Messias.: Tarantini, Filipe Augusto e Gelson Dala.Bruno Moreira, Nuno Santos, Carlos, Ronan, Gabrielzinho, Joca e Galeno