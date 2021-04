Coentrão eleito jogador do mês de abril pelos adeptos do Rio Ave

Fábio Coentrão foi eleito pelos adeptos o jogador do mês de abril. Com três jogos e 190 minutos acumulados, o internacional português destacou-se ao marcar os golos dos empates do Bessa e ante o P. Ferreira, em Vila do Conde, sobressaindo a sua raça numa fase decisiva da época, que foi elogiada pelo próprio treinador Miguel Cardoso.