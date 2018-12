Coentrão: «Estava à espera de ser acarinhado porque dei tudo nesta casa»

De regresso a uma casa que bem conhece, e pese embora voltar a Vila do Conde com uma derrota pesada e o adeus à Taça de Portugal na bagagem , Fábio Coentrão admite que regressa a casa feliz pela forma como os adeptos do Sporting o receberam neste retorno a Alvalade."Fui acarinhado pelos adeptos, mas já estava à espera porque dei tudo nesta casa. Felizmente é o reconhecimento dos adeptos e sinto-me feliz por isso", começou por dizer, na zona mista do estádio dos leões."Falhámos todos. E quando acontece frente Sporting, uma equipa com muita qualidade, complica. Há que levantar a cabeça, temos o objetivo no campeonato de ficar nos cinco primeiros. É para isso que trabalhamos todos os días e domingo temos um jogo difícil. Queremos inverter este ciclo.""Eu nunca digo nunca. Mas não é o que tenho no pensamento. Penso ajudar o Rio Ave e logo se vê o futuro. Na minha cabeça está ir lá para fora dois ou três anos antes de terminar a carreira. Em janeiro? Não sei, só penso no Rio Ave. O clube ajudou-me a ser o que sou hoje, foi o clube da minha formação que sempre me ajudou, tanto como jogador e como homem. Quero retribuir em tudo o que eu posso.""Quando disse que adorava o Sporting, disse a verdade. Mas expliquei-me mal. Tenho o Rio Ave no meu coração. É o clube da minha terra, do meu povo, que eu amo. Ninguém pode duvidar. Jogando no Rio Ave ou noutro clube qualquer sempre defendo a camisola que visto. Primeiro eu e depois o Sporting. Agora que o Rio Ave não está nesta competição que o Sporting vença."