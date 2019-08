Concorrência por Said

O ponta-de-lança Said não entra nos planos imediatos de Carlos Carvalhal, razão pela qual a SDUQ está a avaliar atentamente as propostas que têm chegado a Vila do Conde. A venda do passe seria a solução ideal, mas Silva Campos também admite um empréstimo com opção de compra.

Esse cenário é do agrado de Chaves e Académica, dois projetos de subida ao escalão principal que teriam no ganês um trunfo importante para o eixo ofensivo. Trata-se de um finalizador que chegou aos Arcos com a aura de 20 golos apontados em época e meia pelo Hajduk Split. O jogador foi apresentado, mas sabe que terá de sair e ainda acredita que chegarão boas ofertas do estrangeiro, fruto também da passagem pela formação do Inter e ainda pelos seniores do Génova.

Entretanto, Leandrinho e Miguel Rodrigues são igualmente cartas fora do baralho de Carvalhal, encontrando-se à espera de colocação. O médio, de 25 anos, realizou 28 jogos em duas épocas e precisa de sair para se afirmar, enquanto o central continua sem perspetivas depois ter concluído o empréstimo ao Estoril.