Conselho de Disciplina da FPF despenaliza Aderllan

O Conselho de Disciplina da FPF atendeu à exposição dos vila-condenses e despenalizou o cartão amarelo exibido ao central Aderllan Santos no jogo com o FC Porto, pelo que o central está à disposição do técnico Carlos Carvalhal para jogar na receção ao P. Ferreira, quando o campeonato for retomado.

A outro nível, os treinos estão cancelados e os jogadores receberam instruções para permanecerem em casa até amanhã, dia em que será avaliado o contexto em torno da pandemia.