Consolidação do Rio Ave deixa presidente orgulhoso

O presidente António Silva Campos fez um balanço muito positivo aos 12 anos que leva na liderança do Rio Ave e não escondeu o "orgulho pelo trajeto de consolidação".





“Das 27 presenças do clube na Liga NOS, em 81 anos de vida, praticamente 50 por cento aconteceram com esta direção, além das históricas quatro qualificações para as competições europeias”, salientou o dirigente à magazine anual dos vila-condenses, reconhecendo que um dos segredos da estabilidade está relacionado com o “posicionamento no mercado para encontrar novos talentos a potenciar”: “Esta temporada, com Mário Silva no comando, não será exceção.”