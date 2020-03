Coronavírus: Presidente do Rio Ave escreve aos sócios e apela à resiliência até à normalidade

O presidente António Silva Campos escreveu uma mensagem aos adeptos, onde apelou à resiliência e ao civismo de cada um para este período de isolamento, mas também confessou desconhecer quando será reposta a normalidade.





"Todos saberão que os clubes, Liga Portugal, FPF, UEFA, FIFA, FifPro e ECA procuram constantemente soluções e respostas para o futuro, mas tudo está dependente da evolução da pandemia. Queremos as melhores resoluções para as inúmeras interrogações que se levantam à volta do fenómeno do futebol, mas não sabemos ainda quando tudo irá ficar normalizado, nem como será esse ‘normal’", escreveu António Silva Campos, sem descurar um desfecho carregado de esperança: "Somos assaltados por dúvidas e medos, mas este é o momento de continuarmos juntos e acreditarmos no futuro. Depois da tempestade vem a bonança e voltaremos a estar juntos, lado a lado, em uníssono, cantando e louvando os feitos do nosso Rio Ave como sempre fizemos."