Costinha: «Aguardo a oportunidade, mas sei que vai chegar»

Costinha respondeu esta tarde às perguntas dos adeptos do Rio Ave, começando por registar sentir-se "muito feliz" em Vila do Conde. "Não me posso esquecer que foi o clube que me ajudou a ir à Seleção", disse o internacional Sub-20, que representou Portugal nas duas últimas edições do Torneio de Toulon e ainda no último Europeu de sub-19.





Eis grande parte da conversa que o defesa-direito teve com os adeptos:"Jogar no Rio Ave é muito bom e não posso esquecer que foi o clube que me ajudou a ir à Seleção.""Sou um jogador ambicioso e já dei o passo principal, que é estar a treinar com o plantel. Claro que o objetivo agora é jogar na equipa principal, pois só tenho jogado nos sub-23. Tenho trabalhado para alcançar isso, sinto-me bem integrado e aguardo a minha oportunidade, sabendo que ela vai chegar.""O Rio Ave já é uma equipa muito importante, mas claro que todos os jogadores sonham mais alto, em estar em grandes palcos, em jogar por exemplo em Inglaterra ou em equipas de Champions."A minha referência é o Ronaldo, pelo trabalho e dedicação que ele teve e por tudo o que conseguiu até hoje, em que já foi cinco vezes o melhor do Mundo e para mim continua a ser o melhor do mundo. Em relação a jogadores específicos da minha posição, gosto muito do Kyle Walter do Manchester City. Acho que sou parecido a jogar e identifico-me bastante com ele.""A minha inspiração é a minha própria família, pela forma como me apoiaram sempre nos bons e nos maus momentos que já tive no futebol. Sempre que entro em campo e olho para a bancada é uma sensação muito boa vê-los ali a apoiar-me.""Quando entro em campo sinto o ‘bichinho’ normal cá dentro, mas é uma ansiedade muito boa. Na seleção, a primeira internacionalização foi um momento muito importante. Uma sensação incrível. O início do jogo, o momento em que cantamos o hino nacional todos abraçados, foi mesmo para nunca mais esquecer e até me vieram as lágrimas aos olhos e ainda para mais ser a primeira vez internacional e com uma vitória ajudou na festa, foi mesmo muito bom.""Claro que tenho o sonho de um dia jogar mais alto, na Premier League ou até em Espanha. Mas não faço projetos a longo prazo, mas é um sonho muito grande, do outro Mundo, representar o nosso país, e gostava de um dia poder chegar à Seleção principal, pois esse é o expoente máximo da carreira de qualquer jogador."Quando somos pequenos não temos tanta noção da questão tática do futebol e claro que as principais referências são os avançados, como o Ronaldo, o Messi e o Neymar, por exemplo. Eu não fugia à regra e gostava de ser ponta-de-lança e fazer muitos golos, mas à medida que fui crescendo os treinadores foram-me adaptando às posições que achavam mais adequadas até chegarmos à de defesa-direito."Queria aproveitar esta oportunidade para pedir a todos os adeptos que tenham paciência, mas que fiquem em casa neste momento para mais tarde ou mais cedo voltarmos a ter uma normalidade, com os jogadores no relvado e vocês na bancada. Também queria agradecer a todos os profissionais de saúde pelo grande trabalho que têm feito para nos ajudar a sair desta situação."