Costinha ainda espera a estreia pela equipa principal do Rio Ave

Costinha é o próximo protagonista do plantel do Rio Ave, respondendo às perguntas dos adeptos nas redes sociais sobre vários aspetos da sua carreira. O internacional sub-20 português vai satisfazer a curiosidade de todos neste domingo de Páscoa e, até lá, todos os simpatizantes e interessados devem colocar as suas questões ao jogador.





Registe-se que Costinha foi aposta para esta época e faz parte integrante do plantel principal, mas ainda espera a estreia com Carlos Carvalhal, ele que é habitual titular na equipa dos sub-23, na qual cumpriu 24 jogos e marcou 3 golos durante esta época que, como se sabe, já acabou de forma precoce neste escalão, uma vez que a FPF decretou a suspensão da Liga Revelação, prova que o Rio Ave liderava na 2ª fase de apuramento do campeão.Com 20 anos, Costinha está no Rio Ave desde 2016, oriundo do Sp. Braga e depois de passar também pelo FC Porto. Pela Seleção, o defesa-direito esteve presente nas duas últimas edições do Torneio de Toulon e no Campeonato Europeu de sub-19, em julho do ano passado e em que Portugal perdeu a final com a Espanha.