Covid-19: Tudo negativo no plantel e equipa técnica do Rio Ave após jogo com o Moreirense

A grande quantidade de casos positivos existentes no seio do Moreirense deixou em alerta o futebol português em geral e o Rio Ave em particular, já que o clube vila-condense enfrentou os cónegos no passado fim-de-semana.





Apesar disso, os testes feitos ao plantel e à equipa técnica do Rio Ave esta quarta-feira não acusaram qualquer caso positivo, aspeto que permite aos rioavistas viajar para Lisboa com mais tranquilidade.A equipa comandada por Mário Silva defronta, esta sexta-feira, o Belenenses SAD. A partida está marcada para as 20h30.