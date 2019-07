Croata Strkalj entra ao serviço no Rio Ave

Tomislav Strkalj já se apresentou ao serviço esta terça-feira de manhã em Vila do Conde. O avançado croata de 22 anos, contratado em janeiro ao NK Osijek, cumpriu a segunda parte da época passada no NK Rudes e é o único reforço até ao momento oficializado pelo Rio Ave para 2019/20.





Strkalj foi 'apadrinhado' neste primeiro dia pelo seu compatriota Jambor, um dos que também já voltou ao convívio do clube, tal como Leandrinho, Gabrielzinho, Ronan e Murilo. Este quinteto juntou-se à dezena que se tinha apresentado para os testes médicos no primeiro dia, sendo que esta quarta-feira de manhã o grupo já deve estar bem mais composto no primeiro treino aberto da era de Carlos Carvalhal e que servirá de apresentação do plantel à Comunicação Social.