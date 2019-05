Daniel Ramos: «A decisão antes do intervalo podia ter modificado o rumo do jogo»

Daniel Ramos, treinador do Rio Ave, analisou a derrota deste domingo com o Benfica dizendo que foi "um grande jogo", mas frisando que o rumo da partida poderia ter sido outro caso houvesse uma decisão diferente do árbitro no lance antes do intervalo "Foi um grande jogo, duas equipas a jogar para vencer. Ficámos com a sensação que podia ter sido diferente, temos de sentir orgulho pelo jogo que fizemos.""Faz parte, os treinadores modificaram durante o jogo, tentei dar algo diferente ao jogo, acabámos por melhorar em alguns aspetos. Foi um jogo interessante, não conseguimos vencer, mas fizemos uma prestação bem positiva.""O que nós queríamos é que o campeonato tivesse mais algumas jornadas. Existe qualidade neste plantel, estamos a melhorar sentimos que estamos a tentar proveito disso, se houvesse mais jornadas poderia ser diferente. O jogo podia ser diferente, a decisão do intervalo podia ter modificado o rumo do jogo. Não foi como queríamos, saímos deste jogo de maneira tranquila."