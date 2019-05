Daniel Ramos despede-se do Rio Ave: «Foi um desafio que valeu a pena»

Daniel Ramos recorreu à rede social Facebook para deixar uma mensagem de despedida e agradecimento ao Rio Ave, depois de ter sido confirmada a sua saída do comando técnico "Foram cerca de 5 meses de sensações fortes ao serviço do clube que me habituei a gostar desde pequeno. Um desejo, um desafio que valeu a pena", escreveu o treinador, de 48 anos, natural de Vila do Conde, lembrando que a forma como a equipa terminou a temporada "deve orgulhar todos os adeptos do Rio Ave"."Saio com a certeza de que demos tudo pela vitória e de consciência tranquila pela luta dos objetivos propostos. 7.º lugar, 25 pontos na 2.ª volta, 5.º melhor ataque do campeonato, 50 golos marcados (recorde do clube na 1.ª Liga), valorização de jogadores e boas exibições", apontou ainda Daniel Ramos, desejando "as maiores felicidades a toda a estrutura do Rio Ave".Recorde-se que, depois de ter sido equacionada uma eventual renovação do vínculo, treinador e direção entenderam que se fechou o ciclo e, por isso, Daniel Ramos deixou os Arcos.