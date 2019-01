Daniel Ramos: «É difícil perceber como estivemos 10 jogos sem vencer»

Daniel Ramos, treinador do Rio Ave, mostrou-se satisfeito com o triunfo desta segunda-feira diante do Marítimo, dizendo mesmo que não se percebe como é que a equipa esteve tantos jogos sem ganhar."Acho que o Marítimo foi melhor nos primeiros 15 minutos e, depois, grande equilíbrio até ao intervalo, com duas equipas a procurarem ter a bola e dominar. Na segunda parte, o Marítimo entrou novamente melhor, nos primeiros cinco minutos, mas, depois, uma melhoria significativa do Rio Ave, que se acentuou mais à medida que o tempo foi passando, e o golo trouxe o alento que a equipa precisava. Acho que foi um jogo bastante agradável, com um desfecho que podia ter sido diferente, mas penso que a vitória nos assenta bem", referiu o treinador."Quem vê esta equipa a trabalhar e sabe a qualidade do grupo, fica difícil perceber como está 10 jogos sem vencer. Felizmente, a minha primeira vitória ao serviço do Rio Ave, com um pensamento muito grande a uma pessoa que me diz muito, que é o meu pai. É uma vitória para ele e também direcionada para os rioavistas, o presidente, toda a estrutura e a nossa massa associativa", concluiu.