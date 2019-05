Daniel Ramos e o seu futuro: «Ainda não está nada definido»

O Rio Ave vem de uma série de três jogos sem perder e joga amanhã em casa do surpreendente Moreirense. Daniel Ramos abordou o jogo esta quinta-feira, falando igualmente sobre o seu futuro. Estará definido?"Ainda não. Tenho contrato até final da temporada, com outra de opção, mas ainda não está nada definido e acho que não é o momento de se abordar esse assunto", afirmou o treinador.No que toca a partida, Daniel Ramos perspetiva um bom espetáculo. "Vai ser um bom jogo. O Moreirense está a realizar uma muito boa prestação no campeonato e vai querer defender a sua posição. Quanto a nós, vamos continuar à procura de vitórias", antecipou.Para esta reta final bem sucedida, Daniel Ramos encontra motivos com a mudança de "mentalidade". "A mentalidade passou a ser mais ganhadora. Estávamos um pouco adormecidos. Por outro lado, há também uma evolução no conhecimento e na aquisição de processos. Como cheguei a meio da epoca, fui fazendo experiências a conta-gotas. Se tivermos a nossa ideia de jogo muito bem definida, isso ajuda imenso, bem como, claro, as vitórias", analisa.Do outro lado, o Moreirense vive um momento menos bom, com três jogos sem ganhar. Sintoma de relaxamento do 5° classificado? Para Daniel Ramos não se trata disso. "Não creio que haja relaxamento da parte deles. É um momento menos positivo, como têm todas as equipas. Amanhã vão querer, com certeza, dar a volta a este momento", concluiu.