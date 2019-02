Daniel Ramos espera por "melhorias evidentes" frente ao Portimonense

O treinador do Rio Ave, Daniel Ramos, disse esta quinta-feira que espera ver "melhorias evidentes" no rendimento da equipa já no jogo de sábado com o Portimonense, da 21.ª jornada da Liga NOS.Depois de ter conseguido quebrar uma série de 10 jogos sem vencer com um triunfo frente ao Marítimo , a formação vila-condense voltou a 'tropeçar' na última jornada, com um empate caseiro frente ao Tondela, algo que o treinador espera corrigir rapidamente."Fizemos a análise à nossa prestação, procurando as razões de a equipa não ter tido a mesma performance do jogo anterior. Foi importante reforçar o lado anímico, além do trabalho dos aspetos defensivos e ofensivos, que esperamos que melhorem e sejam evidentes neste jogo em Portimão", disse Daniel Ramos.O técnico do Rio Ave garantiu que "numa semana mais longa de trabalho foram consolidados comportamentos", mas reconheceu as dificuldades que o duelo com o Portimonense vai trazer à equipa."É um adversário com características semelhantes às nossas, com uma equipa boa tecnicamente e com boas dinâmicas, sempre com uma orientação agressiva na procura do golo, que produz oportunidades e disputa o resultado até ao final", analisou o treinador da formação da foz do Ave.Ainda assim, o técnico lembrou que os seus pupilos têm dado "uma boa resposta nos jogos fora de casa", considerando que as entradas dos recentes reforços dão "mais soluções e robustez à equipa"."Todos estão aptos para serem convocados, mas estão em momentos físicos e de adaptação diferenciados. Alguns, nomeadamente o Messias [defesa central], precisam de maior conhecimento do jogo e daquilo que a equipa precisa. Mas estão todos a corresponder e é possível que no onze haja a possibilidade de entrar um ou mais novos elementos", assinalou.A equipa vila-condense viaja na sexta-feira para o Algarve, mas na comitiva não vão seguir os lesionados Borevkovic, Gelson Dala, Leandrinho, Joca e Nuno Santos.Gabrielzinho e Fábio Coentrão recuperam esta semana de lesões, mas a sua integração nas opções ainda não é certa, enquanto Diego Lopes regressa de castigo e deverá voltar à equipa titular.O Rio Ave, nono classificado da Liga NOS, com 25 pontos, joga no sábado no terreno do Portimonense, oitavo, com 27, em jogo com início às 18:00, da 21.ª jornada da prova.