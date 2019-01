Daniel Ramos falou de "um jogo de grande capacidade de trabalho de ambas as equipas, com o Rio Ave a tentar dominar e o Feirense na expectativa e a procurar sair em contra-ataque com um bloco médio baixo"."Fizemos um jogo com um controlo bem razoável. Só faltou a equipa ser mais esclarecida no último terço, daí terminarmos em branco contra um adversário que trabalhou muito e que acabou por tapar sempre os caminhos", destacou o treinador do Rio Ave.