Daniel Ramos otimista para o jogo com o Benfica

Daniel Ramos mostrou-se este sábado otimista para o jogo com o Benfica marcado para domingo ás 17h30 no Estádio da Luz."Espero sempre começar bem. A preparação para este jogo foi feita apenas com três treinos, mas o otimismo e a ambição são legítimos. Queremos começar já a subir na tabela, independentemente do que se está a passar no Benfica", disse o treinador do Rio Ave em conferência de imprensa.Daniel Ramos reconheceu que - como em todos os clubes - uma mudança de treinador "traz sempre imprevisibilidade"."Há tendência para retificar algumas coisas. Isso acontecerá nas duas equipas. Vamos defrontar o Benfica, uma grande equipa, mas o otimismo mantém-se. Queremos pontuar e, se possível, vencer", explicou."Não temos as opções que gostaríamos. Há algumas limitações mas isso só tem de nos fazer ainda mais solidários para combater as dificuldades", continuou.Questionado sobre o desafio de treinar o Rio Ave, Daniel Ramos disse que ainda ambiciona mais."A nossa cadeira de sonho é sempre o mais alto que podemos chegar. Com todo o respeito, não me quero ficar por aqui. Estou cá com muito orgulho, era uma meta treinar este clube. Se calhar preferia um contexto diferente, de início de época, mas é o que temos e estou otimista que vamos ter bons resultados", referiu.