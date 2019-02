Daniel Ramos: «Rúben Semedo deu-nos segurança e tranquilidade»

Daniel Ramos, treinador do Rio Ave, analisou a vitória deste sábado em Portimão dizendo que houve "uma grande capacidade de trabalho" de ambas as equipas. O técnico abordou ainda a estreia de Rúben Semedo."Acho que não foi um mau jogo e explico porquê: teve, além de um golo, oportunidades e momentos bem jogados, uma grande capacidade de trabalho das duas equipas, muitos duelos, ainda que também muitas faltas e paragens. Se olharmos à essência do jogo, à emoção, à capacidade de trabalho, ao muito suor e até ao lado tático presente - com o Portimonense a colocar-nos algumas dificuldades na sua construção de jogo, com saída a três -, tudo isto enriqueceu o jogo. Se podia ser melhor? Podia, podia ser um jogo mais agradável de seguir e menos faltas teriam beneficiado mais o espetáculo.""Sem querer individualizar, o Rúben Semedo teve uma grande prestação, uma boa exibição, e deu-nos segurança e tranquilidade face àquilo que foi a prestação global da equipa. Ele e os restantes colegas tiveram uma prestação positiva. Estou contente com a prestação dele e com o todo que a equipa produziu, em termos gerais."