Demolição da nascente dá lugar a nova bancada no Estádio do Rio Ave

António Silva Campos revelou que a bancada nascente do Estádio do Rio Ave, que ficou interdita ao público desde o início da época passada, “vai começar a ser demolida nos próximos dias”. Em grande entrevista ao ‘Jornal de Vila do Conde’, o presidente assumiu que o atraso do início da obra deveu-se ao jogo com o Milan, sendo que a ideia é aquele espaço “dar lugar à construção de uma nova bancada”, com inauguração prevista para a época 2021/22.

Silva Campos destacou a “dimensão europeia” do Rio Ave, que tem ser acompanhada com o incremento de novas infraestruturas de qualidade, revelando também que será construído mais um novo relvado natural, num terreno de 9 mil metros quadrados cedido pela CM Vila do Conde, naquela que é a “solução para aliviar a carga a que os relvados existentes estão sujeitos” neste momento. A ideia é que a equipa B e a de sub-23 passem a evoluir no novo relvado, sendo que o presidente reforçou o facto de a academia vila-condense, que fica precisamente atrás na bancada nascente a demolir, também já estar em “fase de acabamentos e será uma realidade muito em breve”. “A nossa intenção sempre foi dotar o Rio Ave de condições de excelência que acompanhem a evolução desportiva das suas equipas”, disse Silva Campos.