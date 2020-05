Diego Lopes: «Desejamos jogar em Vila do Conde»

O criativo Diego Lopes, um dos capitães do Rio Ave, foi o elemento escolhido pela comunicação vilacondense para fazer o balanço às duas semanas de trabalho que o conjunto de Vila do Conde realizou depois da interrupção da competição.





Foco nas rigorosas medidas de segurança e cuidados no quotidiano para afastar ao máximo todas as possibilidades de infeção, mas também ainda sem muitas certezas sobre o reatamento para além da vontade de voltar a jogar futebol."Treinar em casa e no relvado é uma coisa completamente diferente e este período serviu de adaptação para regras e cuidados que antes não existiam", afirmou o brasileiro, convicto na possibilidade de pode jogar em Vila do Conde o resto dos jogos do campeonato: "Há muitas dúvidas. Na verdade não sabemos quando realmente começamos ou como será o calendário. Sinto a incerteza de como será o dia de jogo, se jogamos em nossa casa, como nós desejamos, mas nós queremos jogar e terminar este campeonato".Determinação reforçada também com o desempenho averbado até a pandemia forçar a paragem, mas que Diego Lopes espera não ter reflexos no dinâmica do coletivo."Estávamos a fazer uma época muito boa. Tínhamos até a possibilidade de poder bater ainda alguns recordes, pelo que gostaríamos de fazer estes 10 jogos e continuar, por exemplo, a nossa série de jogos sem perder, pois o Rio Ave FC ainda não perdeu na segunda volta", comentou Diego Lopes