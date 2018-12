Diego Lopes desfalca vila-condenses na visita ao Dragão

O médio brasileiro Diego Lopes vai falhar por lesão a visita do Rio Ave ao FC Porto, no domingo, em jogo da 14.ª jornada da Liga NOS.O médio criativo brasileiro não conseguiu recuperar de problemas físicos que o têm limitado nas últimas semanas, e não viajará coma restante equipa até ao Estádio do Dragão.Também de fora deste embate está o extremo Galeno, emprestado pelo FC Porto ao Rio Ave, e, por isso, inelegível nas opções do técnico interino Augusto Gama, que deverá comandar a equipa, pois o treinador José Gomes está em negociações para a transferência para orientar o Reading, do segundo escalão do futebol inglês.Ausentes devido lesão mais prolongada estão Nuno Santos, Joca e Borevkovic.O Rio Ave, sexto classificado com 19 pontos, desloca-se ao terreno do líder FC Porto, que soma 33, numa partida agendada para domingo, às 15:00.: Léo Jardim e Paulo Vítor.Matheus Reis, Miguel Rodrigues, Nelson Monte, Buatu, Nadjack e Junio Rocha.Tarantini, João Schmidt, Leandrinho e Jambor.Murilo, Bruno Moreira, Fábio Coentrão, Gabrielzinho, Gelson Dala e Carlos Vinícius.