Diego Lopes e a saída do Rio Ave: «Vou sempre fazer parte desta família»

Diego Lopes manifestou a sua "grande tristeza" pela saída do Rio Ave, mas deixou a porta aberta a um eventual regresso aos vila-condendes.





"Pode ser que seja um até já, pois ninguém sabe do futuro. Espero um dia regressar a esta casa, onde sempre fui muito feliz e respeitado. Desejo todo o sucesso ao Rio Ave, um clube que foi fundamental para a minha carreira, onde cheguei muito cedo e onde cresci como homem e como profissional. Vou sempre fazer parte desta família do Rio Ave e quero agradecer a todos os adeptos pelo apoio e respeito que sempre tiveram comigo", afirmou o médio brasileiro, num vídeo publicado pelo Rio Ave também com declarações do presidente António Silva Campos.