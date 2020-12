Diego Lopes quebrou enguiço

A escassez de golos do ataque do Rio Ave não afetava somente os pontas-de-lança, mas também jogadores com pendor mais ofensivo como o caso de Diego Lopes.

O camisola 10 dos vila-condenses, ao marcar o segundo golo do triunfo sobre o Famalicão, fez o seu tento inaugural da época em curso. Lá por ainda não ter marcado até anteontem, o brasileiro nunca deixou de ser uma pedra importante na equipa de Mário Silva. Agora, a motivação inerente ao facto de ter assinado um golo importante para seguir em frente na Taça pode levar o criativo a subir um patamar na sua influência coletiva.

Por outro lado, o técnico rioavista concedeu dupla folga ao grupo, que só volta a trabalhar amanhã. Magrão, Nando Pijnaker e Costinha jogaram ontem pela equipa B.