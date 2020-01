Diego Lopes: «Se queremos lutar para estar lá em cima, esta vitória foi fundamental»

O Rio Ave venceu (2-0) na receção ao Boavista, em jogo a contar para a 17.ª jornada da Liga NOS, num encontro em que o placard sofreu a primeira alteração graças a um momento de inspiração de Diego Lopes, médio brasileiro dos vila-condenses, à passagem do minuto 40.





No final do encontro Diego Lopes mostrou-se contente pela conquista dos três pontos diante dos axadrezados, sublinhando que a equipa tem agora de descansar para o encontro com o V. Guimarães, no dia 29 de janeiro."A vitória é importante para o grupo, pelos jogos que tem feito. Se queremos lutar para estar lá em cima, esta vitória foi fundamental. Agora é pensar no próximo jogo", referiu o médio brasileiro, em declarações à Sport TV."Foi positivo, a equipa começou a apresentar bom futebol. Na primeira parte apresentámos um bom futebol, na segunda parte demos uma queda, mas ainda conseguimos fazer algumas coisas. Agora é descansar.""Foi um momento de inspiração. Tentei chutar com a esquerda, que não é o meu forte, consegui limpar o lance e fiquei de frente para o golo e fui feliz. A vitória é para o grupo e para os adeptos", concluiu.