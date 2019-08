Diogo Figueiras é reforço do Rio Ave

E o resultado da soma era... Diogo Figueiras! Bem-vindo à família rioavista Diogo. Info completa aqui https://t.co/DpzAxU8EYq#rioavefc #muitonossosemigual pic.twitter.com/AE0utcoekt — Rio Ave FC (@RioAve_FC) August 30, 2019

Diogo Figueiras foi anunciado, esta sexta-feira, como o mais recente reforço do Rio Ave. O lateral direito português, de 28 anos, chega por empréstimo, proveniente do Sp. Braga, e irá envergar a camisola 7 vilacondense.Em nota publicada no site oficial do clube, o emblema orientado por Carlos Carvalhal informa ainda que ficam com a opção de compra dos direitos económicos do internacional português."O Rio Ave FC é um bom clube e que faz sempre grandes épocas em Portugal e quero voltar a ser feliz. Quero voltar a sentir o prazer de jogar futebol", afirmou Diogo Figueiras, em declarações prestadas aos meios oficiais do clube.