Direção junta para celebrar o 11.º aniversário da presidência de António Silva Campos

António Silva Campos cumpriu no passado dia 8 de novembro o 11.º aniversário à frente do Rio Ave. Para assinalar esta data, o presidente do emblema de Vila do Conde juntou a restante direção numa das principais salas do estádio para um jantar comemorativo.





Este momento de comunhão contou, como não poderia deixar de ser, com um bolo alusivo à data, com o nome do presidente e o intervalo da sua liderança inscrito.