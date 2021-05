Diretor do Rio Ave testou positivo à Covid-19 após participar na reunião dos presidentes

Marco Aurélio Carvalho, diretor geral do Rio Ave, acusou positivo à Covid-19 esta quinta-feira, dois dias depois da reunião que juntou praticamente todos os presidentes de clubes dos clubes da Liga NOS na Mealhada. O dirigente em causa, braço-direito de António Silva Campos, participou no referido encontro, tendo estado na mesma mesa do líder de um três grandes.





Refira-se que Marco Aurélio Carvalho se tinha sentido mal há uma semana na parte final do jogo com o Nacional, na Madeira, tendo na altura sido conduzido pelos bombeiros ao hospital, depois de receber assistência por parte do médico do clube ainda no estádio. Ainda assim, tudo não passou de um susto e o dirigente acabou mesmo por viajar com a equipa para o continente.