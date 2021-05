Dirigente do Rio Ave sentiu-se mal na Madeira e teve de ir ao hospital

Marco Aurélio Carvalho, diretor geral do Rio Ave, sentiu-se mal na parte final do jogo de ontem com o Nacional, na Madeira, e foi conduzido pelos bombeiros ao hospital, depois de receber assistência por parte do médico do clube ainda no estádio.





Segundo o nosso jornal apurou, tudo não terá passado de um susto e Marco Aurélio Carvalho acabou mesmo por viajar com a equipa para o continente.Recorde-se que o Rio Ave ganhou o jogo, por, mas vai ter de disputar o playoff para evitar a descida.