Dragão de emoções fortes para Coentrão: da 'perseguição' dos adeptos ao 'sururu' final

Coentrão deixou palavra a Sérgio Conceição após ser expulso

Fábio Coentrão viveu um jogo de emoções fortes diante do FC Porto. O lateral do Rio Ave foi assobiado pelos adeptos presentes no Estádio do Dragão sempre que tocava na bola, pois os simpatizantes portistas não esqueceram o seu passado no Benfica e no Sporting ou o episódio do alegado insulto racista a Marega. As únicas exceções aos apupos aconteceram quando o internacional português perdia a bola, o que gerava aplausos irónicos na bancada.Perto do golo do empate aos 84', Coentrão viveu o momento mais tenso aos 90'+3, quando viu o segundo amarelo e consequente vermelho. Num lance com o antigo colega nas águias Maxi Pereira, o uruguaio acertou com o cotovelo no jogador vilacondense, que não gostou nada do gesto e virou-se a pedir explicações, gerando-se um 'sururu' entre atletas e bancos.O uruguaio acabaria por ver também um amarelo.