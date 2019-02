Duas vagas e uma dúvida

As expulsões do médio Filipe Augusto e do criativo Diego Lopes, na partida frente ao Boavista, forçam o técnico Daniel Ramos a ter de realizar alterações na equipa para a receção ao Sp. Braga.Contudo, a indisponibilidade física que o central Nélson Monte demonstrou ao intervalo e levou o treinador a estrear o reforço Messias também pode condicionar a estratégia.O defesa ressentiu-se de uma lesão no tornozelo e, por precaução, foi poupado, pelo que ainda não é certa a sua recuperação a tempo de integrar as opções para o jogo com os arsenalistas.