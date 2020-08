Dupla a treinar com restrições no Rio Ave

A presença de Ronan foi a grande novidade no treino de ontem do Rio Ave. À semelhança do que aconteceu com Gabrielzinho, o avançado brasileiro trabalhou à parte do restante grupo e com algumas restrições.





Apesar de ter testado negativo no teste à Covid-19 realizado após o regresso do Brasil, a dupla aguarda novo teste negativo para se juntar ao restante plantel.