Dupla cumpriu primeiro treino

No primeiro dia de treinos integrados do estágio de uma semana em Vila do Conde, Mário Silva teve duas novidades na sessão bidiária que orientou. Os reforços Léo Vieira e Ivo Pinto treinaram pela primeira vez com a nova equipa.

O guarda-redes foi anunciado há pouco mais de uma semana, mas esteve desde aí de prevenção, uma vez que havia chegado do Brasil. Já o lateral-direito foi uma das surpresas da apresentação do plantel no último sábado.

A outra surpresa foi Nando Pijnaker, mas o neozelandês ainda faz trabalho de ginásio, ele que sofreu uma lesão recentemente. Por outro lado, Filipe Augusto já fez corrida e deve poder jogar amanhã, no teste com o P. Ferreira.