Dúvida no eixo defensivo

Para a receção ao Famalicão e na procura da 3ª vitória consecutiva, Miguel Cardoso tem uma boa dúvida para discernir no eixo da defesa. Borevkovic está de volta às opções após cumprir castigo, ele que é o jogador mais utilizado do plantel. Por outro lado, o capitão Nelson Monte, um dos esteios da vitória em Guimarães na ausência do croata, foi, recorde-se, pilar do sucesso na 1ª passagem do técnico pelo clube...

Entretanto, o site russo Chempionat avançou que Coentrão está na mira do Krasnodar. Contudo, sabe Record, tal possibilidade é de todo descartada em Vila do Conde.