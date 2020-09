O Rio Ave venceu os turcos do Besiktas no desempate por penáltis (4-2), após o 1-1 no tempo regulamentar, em jogo da terceira pré-eliminatória da Liga Europa de futebol, seguindo em frente na competição.





"Sem dúvida que neste estádio contra este clube, conseguir uma exibição destas e levar de vencida o Besiktas… Até podia ter sido nos 90 minutos e merecíamos, mas fomos felizes nos penáltis. Penso que é merecido", disse o treinador-adjunto Augusto Gama."Sabíamos que o Besiktas ia entrar forte, tivemos algumas dificuldades na 1ª parte, ao intervalo tentámos corrigir, com 3 defesas, tivemos mais largura, depois mais espaço para entrar por dentro. Com isso criámos oportunidades de golo, empurrámos o Besiktas para trás e penso que as alterações ao intervalo e no jogo surtiram efeito. Plantel de grande qualidade que temos, com jogadores que dão sempre o máximo", completou, frisando a grande alegria sentida pelo grupo de trabalho."É evidente que há água e sumo pelo ar e pela cabeça de toda a gente. É uma alegria enorme", adiantou, dedicando o triunfo aos adeptos que acompanharam pela televisão.