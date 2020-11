Ederson contratado porque bateu um livre à barra

Uma das muitas histórias que António Silva Campos guarda na memória ao longo dos 12 anos de presidência do Rio Ave está relacionada com a forma como surgiu a contratação do guarda-redes Ederson Moraes, que agora representa os mediáticos ingleses do Manchester City. Ao ponto de o dirigente reconhecer que a chegada do internacional brasileiro, em 2012/13, foi a aquisição que mais o realizou.





"O Ederson tinha acabado de ser dispensado dos juniores do Benfica e estava a jogar no Ribeirão, cujo presidente tem uma longa relação amizade comigo. Em função dessa ligação fomos lá observar um jogador, um ponta de lança, mas nesse jogo vi o Ederson sair da baliza para marcar um livre e a bola foi à trave num remate do meio-campo. Fomos lá para ver um avançado e trouxemos o Ederson e o Marcelo", confidenciou António Silva Campos ao canal 11.