Ederson Moraes inspira Leo Jardim

Uma lesão de Makaridze foi o contexto que originou o assumir da baliza do Rio Ave por parte de Leo Jardim, que já conta com 16 jogos esta época a defender os postes rioavistas e tem sido uma das revelações da Liga NOS.

Ederson Moraes, com passado por Vila do Conde, e hoje visto como um dos melhores guarda-redes do mundo, é inspiração para Jardim. "Seguir o exemplo do Ederson? Claro! Procuramos sempre aprender com outros guarda-redes, como ele, que é dos melhores do mundo, e trazer isso para a nossa história", afirmou o guardião, de 23 anos.

A recente forma da equipa não tem sido a melhor no que aos resultados diz respeito e o brasileiro sabe disso. "Acredito que, apesar de recentemente termos tido resultados mais negativos, não se pode esquecer o início da nosso campeonato. Agora, claro que há sempre aspetos a melhorar", considerou ainda Leo Jardim.

E melhorar passa já por vencer no domingo o Belenenses. "Temos todas as condições para conseguir a vitória, mas sabemos que o Belenenses é um adversário difícil que está a passar uma boa fase", analisou.

Emprestado pelo Grêmio, Leo quer dar "sequência" à época de sucesso no futebol europeu: "Estou muito feliz aqui. É o sonho de todo o jogador singrar na Europa, mas há que manter os pés no chão. Procuro fazer o meu trabalho e dar o meu melhor sempre. Espero dar sequência."

Leo Jardim falou à margem de uma visita da comitiva rioavense à Escola Básica N°1 de Vila do Conde, onde, juntamente com Nikola Jambor, conviveram com as crianças e distribuíram autógrafos.

O croata, ao cabo de quatro meses em Portugal, já se expressa com alguma fluência na língua de Camões, e não se coíbe de demonstrar toda a sua confiança para a receção ao Belenenses. "Belenenses tem o mesmo número de pontos de nós e vai ser duro. Ainda assim, os três pontos são obrigatórios e vamos ganhar", concluiu, arrojadamente.