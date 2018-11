Efeito Tarantini na caça ao leão

Tarantini está de volta à melhor forma e, com ele, a caça ao leão, agendada para segunda-feira, ganha novos contornos. Tudo porque o médio, que voltou a reconquistar um lugar no onze no último mês e meio, sabe bem o que é marcar ao Sporting. E os seus golos costumam deixar mossa...

A 18 de setembro de 2016, o Rio Ave venceu os verdes e brancos por 3-1, na 5ª jornada da Liga de 2016/17, com Tarantini a abrir o marcador. Não passou assim tanto tempo desde essa vitória vila-condense, mas a verdade é que o nº 8 é o único elemento dos 14 presentes nessa partida que ainda resiste nos Arcos. O encontro acabou por ter contornos praticamente épicos, na medida em que se seguiu a uma derrota dos leões em pleno Santiago Bernabéu, por 2-1, com o Real Madrid, mas que, como se sabe, mereceu à altura rasgados elogios de Jorge Jesus à sua própria equipa.

Além deste tento, Tarantini já marcou à equipa de Alvalade em mais duas ocasiões e em ambas o Rio Ave pontuou. À 5ª ronda do campeonato de 2013/14, um golo do médio valeu o empate (1-1) em pleno covil leonino; e ainda antes, na Taça da Liga de 2012/13, faturou também no triunfo por 3-0 na fase de grupos daquela prova.

O ‘efeito Tarantini’ entrará assim em campo diante do Sporting e tal merece destaque, na medida em que o experiente médio já viu o seu estatuto de titular ser seriamente ameaçado por João Schmidt e Jambor esta época. A dada altura, podendo ser despromovido ao estatuto de suplente, o médio, de 35 anos, aproveitou a lesão do croata para voltar a fixar-se entre as opções iniciais de José Gomes.

Se há alguém que, no interesse do Rio Ave, pode ser decisivo frente ao Sporting, ele é sem margem para dúvidas Tarantini.