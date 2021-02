Eficácia ofensiva do Rio Ave em xeque

O Rio Ave tem tido problemas a nível de finalização e a chegada de Miguel Cardoso parece ainda não ter alterado a situação. Até ao momento, com o novo técnico, a formação de Vila do Conde não marcou em 180 minutos de jogo.





Depois da estreia de Miguel Cardoso frente ao FC Porto, no Estádio do Dragão, o Rio Ave defrontou o Nacional na passada sexta-feira. A equipa mostrou coisas positivas e apresentou momentos de bom futebol, mas as dificuldades em fazer balançar as redes adversárias voltaram a ficar bem patentes. Prova disso é o facto de Pelé ter tido a oportunidade de marcar de penálti à no último lance do encontro e ter permitido a defesa do guarda-redes adversário, tendo atirado por cima na recarga.De resto, o Rio Ave é, após ter sido cumprida a primeira volta do campeonato, o segundo pior ataque da Liga NOS. Com 11 golos apontados, os rioavistas só superam o registo do Belenenses SAD (oito golos).