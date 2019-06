Eixo da defesa pede reforços

Após a saída de vulto de Rúben Semedo, uma das carências do conjunto do Rio Ave passa pelo eixo da defesa, pois o central que se mudou para o Olympiacos fez um total de 20 jogos em apenas meia época e era visto como um líder no setor recuado.





Entretanto, à medida que se aproxima a data do regresso ao trabalho do plantel vilacondense, termina hoje o prazo para a regularização das quotas dos sócios para a realização da renumeração dos associados do emblema rio-avista a que se irá proceder no próximo mês de julho.