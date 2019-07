Equipa técnica de Carlos Carvalhal apresentada

A versão do Rio Ave 2019/20 deu o tiro de partida esta manhã com a novidade de Carlos Carvalhal como novo treinador do clube.





A nova equipa técnica que acompanhada o antigo treinador do Swansea City, foi também apresentada, confirmando-se os nomes de João Mário, adjunto que acompanha há muito Carlos Carvalhal, mas também Luís Nascimento, antigo técnico da equipa B do Benfica e irmão de Bruno Lage que, como se sabe, chegou a fazer também parte da equipa de Carvalhal quando este esteve em Inglaterra.Os restantes três elementos da equipa técnica hoje apresentada já estavam no Rio Ave e integraram o quadro de treinadores na época passada. São eles César Gomes (treinador de guarda-redes), João Meireles (preparador-físico) e Augusto Gama (adjunto).